Хирн: Надеюсь, что у Уайлдера осталась та смелость, чтобы вызвать Джошуа на бой

Американец заявлял, что хочет стать абсолютным чемпионом.

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что хотел бы устроить бой его подопечного с Деонтеем Уайлдером.

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“У нас были переговоры с Деонтеем Уайлдером. Когда Джошуа обладал поясами, мы хотели устроить с ним бой. Но Уайлдер никогда не говорил, что хочет выйти на ринг против Джошуа.

Наша команда пыталась договориться о поединке, говорили в СМИ, что желаем провести поединок.

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Однако после поражения Джошуа от Руиса, Уайлдер заявил, что хочет быть абсолютным чемпионом, одним лицом и бла-бла. Потом он начал говорить, что хочет драться с победителем реванша Джошуа - Руис.

Мы надеемся, что у него осталась та смелость. Надеемся, что Уайлдер сможет бросить вызов Джошуа. Мы не смогли устроить их бой в прошлый раз, но теперь у нас есть еще один шанс.

Пока рано что-то говорить, ведь впереди бой Уайлдер - Фьюри. Если Фьюри одержит победу, то мы подумаем о бое с ним“, - приводит слова Хирна ESPN.

Напомним, что Джошуа вернул себе пояса в поединке против Руиса.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.