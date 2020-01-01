Стало известно, когда может состояться бой Усик - Чисора
Боксеры могут встретиться в марте.
Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, когда может состояться бой Усик - Чисора.
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“Я думаю, что бой Усик - Чисора, скорее всего, пройдет в начале марта.
После этого боя, Усик будет драться с победителем боя Джошуа - Пулев“, - рассказал Хирн для ESPN.
Ранее сообщалось, что боксеры могут провести бой за временный пояс чемпиона в феврале.
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