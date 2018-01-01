Уайт: Я хочу выйти в ринг против Поветкина

Бой может состояться в марте.

Британский боксер в супертяжелом весе Диллиан Уайт рассказал, что хочет выйти в ринг против Витязя.

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“Конечно, я бы хотел в следующем бою сразиться с Поветкиным.

Александр - это жесткий боксер, у которого быстрые руки. Он является победителем Олимпиады, бывшим чемпионом мира.

Я думаю, что получу хороший опыт в бою против него, ведь у меня недостаточно опыта. Я хочу подраться с Поветкиным в следующем бою в марте“, - приводит слова Уайта Sky Sport.

Напомним, что Уайт единогласным решением судей одолел Ваха. Отметим, что Поветкин свой последний бой завершил вничью.