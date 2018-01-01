Переключиться на мобильную версию

Теофимо Лопес: Наш бой с Комми изменит абсолютно все

Комментариев: 0
Боксер готов к любому исходу событий.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Американский боксер в легком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего боя с Ричардом Комми.

Читай также: Лопес: Я нахожусь в лучшей форме перед боем с Комми

“Этот бой изменит абсолютно все. Мои акции либо пойдут вверх, либо же упадут ниже плинтуса.

У меня такой взгляд на бой. Все или ничего. Я уверен в своих способностях, но я знаю, что нахожусь в отличной форме.

Я прекрасно готов к поединку. Я жду не дождусь, когда смогу выйти в ринг против Комми“, - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Напомним, что бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Поделись:
Теги: Теофимо Лопус, Ричард Комми, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь