Теофимо Лопес: Наш бой с Комми изменит абсолютно все

Боксер готов к любому исходу событий.

Американский боксер в легком весе Теофимо Лопес поделился ожиданиями от предстоящего боя с Ричардом Комми.

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“Этот бой изменит абсолютно все. Мои акции либо пойдут вверх, либо же упадут ниже плинтуса.

У меня такой взгляд на бой. Все или ничего. Я уверен в своих способностях, но я знаю, что нахожусь в отличной форме.

Я прекрасно готов к поединку. Я жду не дождусь, когда смогу выйти в ринг против Комми“, - приводит слова Лопеса Boxing News 24.

Напомним, что бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).