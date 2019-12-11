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Уайт: Уайлдер - трусливая деревенщина

Комментариев: 2
Американец боится выйти в ринг против Уайта.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

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“Уайлдер - трус и цыпленок. Трусливая деревенщина. У нас мог бы быть выдающийся бой, ведь Деонтей весьма проворный, хоть и неуклюжий.

Я в ожидании тяжелого поединка, но верю, что могу нокаутировать Уайлдера. Люди могут посмеяться надо мной, но я уверен, что могу достать Деонтея и отправить в нокаут.

Против него я не буду работать джебом. Я попру на него в первом раунде и устрою настоящую драку. Если он попадет в мой подбородок, то значит пусть так и будет“, - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что Уайт единогласным решением судей одолел Ваха.

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Теги: Диллиан Уайт, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (2)
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ВоблаВологда  (аноним)  11.12.2019, 11:27
Оценка:  0
ВоблаВологда
Тебе выйти с Усусей или Ортисом. Деонтеюшка тебя упакует))))).
гость  (аноним)  11.12.2019, 11:08
Оценка:  0
гость
Fuck your chin? Better beat off the brains of the yellow stuff.
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