Уайт: Уайлдер - трусливая деревенщина

Американец боится выйти в ринг против Уайта.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт раскритиковал чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера.

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“Уайлдер - трус и цыпленок. Трусливая деревенщина. У нас мог бы быть выдающийся бой, ведь Деонтей весьма проворный, хоть и неуклюжий.

Я в ожидании тяжелого поединка, но верю, что могу нокаутировать Уайлдера. Люди могут посмеяться надо мной, но я уверен, что могу достать Деонтея и отправить в нокаут.

Против него я не буду работать джебом. Я попру на него в первом раунде и устрою настоящую драку. Если он попадет в мой подбородок, то значит пусть так и будет“, - приводит слова Уайта Sky Sports.

Напомним, что Уайт единогласным решением судей одолел Ваха.