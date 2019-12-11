Руис: Я все начну сначала

Мексиканец хочет побороться за пояса.

Мексиканский боксер Энди Руис прокомментировал поражение в бою против британца Энтони Джошуа.

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“Я обязан был тренироваться лучше. Я набрал слишком много веса. У меня не получилось наносить удары, которые я хотел.

В жизни нет оправданий, нужно больше тренироваться, выучить жизненный урок.

Я все начну сначала и сделаю все возможное, чтобы снова стать чемпионом“, - рассказал Руис для ESPN Deportes.

Напомним, что Энтони Джошуа одолел в реванше Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Вашему вниманию также комментарий Энтони Джошуа после победы над Энди Руисом.