Деревянченко: Я уже не думаю о поражении от Головкина

Украинский боксер хочет показывать хорошие бои.

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко рассказал, что уже не думает о поражении от Геннадия Головкина.

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“Я уже успокоился, меня то поражение вовсе не мучает уже. Мы провели хороший бой, но это уже в прошлом.

Я же для этого и тренируюсь, чтоб показывать хорошие бои.

Я пока не знаю, может ли состоятся второй поединок против Головкина. Все возможно, но пока не знаю“, - рассказал боксер для Youtube-канала FightHype.com.

Напомним, в начале октября Сергей Деревянченко проиграл Геннадию Головкину чемпионский бой решением судей.