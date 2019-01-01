Лопес: Я нахожусь в лучшей форме перед боем с Комми

Американский боксер провел больше 2-х месяцев в лагере.

Американский боксер Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) поделился ожиданиями от предстоящего боя против ганца Ричарда Комми (29-2, 26 КО).

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“Я находился в тренировочном лагере больше 2 месяцев. Могу сказать, что это был лучший лагерь в карьере.

Я нахожусь в лучшей форме и чувствую себя обновленным и свежим, готовым к бою.

Я ощущаю у себя прилив мотивации, будто во мне загорелся огонь“, - рассказал Лопес для Youtube-канала FightHype.com

Напомним, что бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).