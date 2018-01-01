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Канело: Я готов драться в любой точки мира

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Боксер будет ждать подходящего момента.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Boxing Scene

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сауль Альварес рассказал, что не против проводить бои в любой точки мира.

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“Я абсолютно готов проводить бои в любом месте мира. Сейчас получаю удовольствие от отпуска, но уже думаю о следующем сопернике. Нужно будет подобрать для меня самого лучшего соперника, чтобы я показал свой лучший бой.

Я спокойно допускаю, что могу провести бой в Саудовской Аравии, Японии или Англии. Мне стоит лишь подождать подходящего момента“, - цитирует Альвареса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Альварес отказался от титула чемпиона мира во втором среднем весе.

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Теги: Сауль Альварес, бокс
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