Канело: Я готов драться в любой точки мира

Боксер будет ждать подходящего момента.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сауль Альварес рассказал, что не против проводить бои в любой точки мира.

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“Я абсолютно готов проводить бои в любом месте мира. Сейчас получаю удовольствие от отпуска, но уже думаю о следующем сопернике. Нужно будет подобрать для меня самого лучшего соперника, чтобы я показал свой лучший бой.

Я спокойно допускаю, что могу провести бой в Саудовской Аравии, Японии или Англии. Мне стоит лишь подождать подходящего момента“, - цитирует Альвареса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Альварес отказался от титула чемпиона мира во втором среднем весе.