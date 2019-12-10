Хирн: Джошуа готов подраться с победителем боя Фьюри - Уайлдер

Британец не против встретиться с победителем этой пары.

Эдди Хирн, который является промоутером британского боксера Энтони Джошуа, рассказал, что его подопечный готов выйти в ринг с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

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“Энтони проведет бой в апреле следующего года. Не стоит забывать про реванш Уайлдер - Фьюри.

Мне надоело говорить о Уайлдере, ведь люди узнали о том, что это они не хотели боя.

Мы посмотрим, что будет в реванше. Джошуа готов подраться с победителем“, - рассказал Хирн для BoxingNews 24.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.