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Хирн: Джошуа готов подраться с победителем боя Фьюри - Уайлдер

Комментариев: 1
Британец не против встретиться с победителем этой пары.
Джошуа - Хирн
Джошуа - Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, который является промоутером британского боксера Энтони Джошуа, рассказал, что его подопечный готов выйти в ринг с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

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“Энтони проведет бой в апреле следующего года. Не стоит забывать про реванш Уайлдер - Фьюри.

Мне надоело говорить о Уайлдере, ведь люди узнали о том, что это они не хотели боя.

Мы посмотрим, что будет в реванше. Джошуа готов подраться с победителем“, - рассказал Хирн для BoxingNews 24.

Отметим, что реванш Уайлдера - Фьюри должен состоятся в феврале.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  10.12.2019, 19:44
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Тот Джош не выйдет)))). Он будет выходить только с безопасными соперниками, будет с дальней дистанции работать джебом, на худой конец клинчевать. В соперниках будут Пулев, Усуся... короче, все те, которым победы над ним не видать))).
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