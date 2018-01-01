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Джошуа: Бой с Усиком будет вызовом для меня

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Британец изучил слабые стороны украинского боксера.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу Александра Усика.

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“Усик прошел отличную школу бокса. Я постоянно стараюсь изучать его. Я уже знаю его сильные и слабые стороны.

Бой с Усиком будет вызовом для меня, который я с нетерпением жду“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джошуа должен встретиться с Усиком в течение 180 дней.

Отметим, что Джошуа не против провести свой следующий бой с украинцем.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Усик, бокс
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