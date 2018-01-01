Джошуа: Бой с Усиком будет вызовом для меня

Британец изучил слабые стороны украинского боксера.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу Александра Усика.

Читай также: Холифилд назвал качество, которое позволит Усику быть успешным в хэвивейте

“Усик прошел отличную школу бокса. Я постоянно стараюсь изучать его. Я уже знаю его сильные и слабые стороны.

Бой с Усиком будет вызовом для меня, который я с нетерпением жду“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Джошуа должен встретиться с Усиком в течение 180 дней.

Отметим, что Джошуа не против провести свой следующий бой с украинцем.