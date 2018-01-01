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Джошуа: Когда большие мальчики будут готовы, то я стану абсолютным чемпионом

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Британец хочет выиграть все пояса.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион WBO, IBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, что готов стать абсолютным чемпионом мира.

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“Я готов к сражению с Уайлдером. Но я не хочу заглядывать слишком далеко в будущее, ведь не хочу отвлекаться от следующих соперников.

Я стараюсь двигаться шаг за шагом. Когда я буду готов до объединения, то сделаю это.

Я уничтожу всех один за другим, и когда большие мальчики будут готовы, то я стану следующим абсолютным чемпион мира. Мне очень хочется, чтобы это произошло“, - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
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