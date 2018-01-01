Редкач: Бой с Гарсией очень важен для моего будущего

Украинский боксер отметил, что чувствует себя подготовленным к поединку.

Украинский боксер Иван Редкач, выступающий в полусреднем весе, прокомментировал предстоящий бой с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсией.

“Невероятно рад, что у меня получится выйти с ним в ринг. Гарсия, как мне кажется, невероятно серьезный соперник. Я очень долго работал в тренировочном лагере и чувствую себя подготовленным.

Мне кажется, этот бой - большой шаг для меня и очень важен для моего будущего. Собираюсь удивить мир бокса“, - написал боксер на своей странице в Instagram.

Отметим, что бой Редкач - Гарсия состоится 25 января в Нью-Йорке (США).

Напомним, 1 июня этого года Редкач выиграл дебютный бой в полусреднем весе, нокаутировав Александера.