Хирн: Высок шанс, что бой Усик - Чисора состоится

Промоутер также не исключил возможность того, что украинец проведет поединок с Паркером.

Известный промоутер Эдди Хирн прокомментировал ближайшие поединки своих клиентов, выступающих в супертяжелом весе.

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“Джошуа не хочет отказываться от титулов, но если придется - он это сделает. Сейчас, если я все правильно понимаю, он должен провести обязательную защиту титула IBF в бою с Кубратом Пулевым, а уже потом - с Усиком.

Пока Александр ждет, он мог бы сразиться с Чисорой. Высок шанс того, что этот поединок состоится. Но есть проблема - Чисора не очень высоко в рейтинге WBO, что будет иметь значение, если это будет бой за вакантный титул.

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Возможно, за вакантный титул Усик проведет бой с Паркером. Сейчас организации должны решить, какая защита Джошуа должна быть первой, и тогда определится и его соперник - Пулев или Усик.

Объективно, мы не можем провести две обязательные защиты в те сроки, которые от нас требуют. Энтони проводит 2 поединка за год, и следующий будет в апреле“, - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее сообщалось, что президент WBO дал Энтони Джошуа 180 дней на организацию боя с Александром Усиком.