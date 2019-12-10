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Леннокс Льюис: Джошуа провел хороший бой с тактической точки зрения

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Легенда мирового бокса поделился впечатлениями о реванше между Энтони Джошуа и Энди Руисом.
Энтони Джошуа с чемпионскими поясами после победы над Энди Руисом
Энтони Джошуа с чемпионскими поясами после победы над Энди Руисом
Getty Images

Именитый боксер Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Энди Руисом в реванше.

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“Нельзя, чтобы каждый бой заканчивался нокаутом. Я считаю, что Джошуа провел хороший бой с тактической точки зрения. Он не попал в ловушку, не ввязывался в обмен ударами. Это отличный поединок для его опыта. Кроме того, Энтони грамотно применял свой джеб.

Понимаю, что люди хотели крови, но боксеру нужно соблюдать дисциплину в бою и ждать, когда соперник откроется. Иногда этого не случается, но если происходит - нужно действовать осторожно и соблюдать план“, - написал Льюис на своей страничке в Twitter.

Напомним, 7 декабря Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO. 

Вашему вниманию полное видео боя Джошуа - Руис, а также статистика ударов в этом поединке.

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Теги: Леннокс Льюис, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш, бокс
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Комментариев (1)
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Peyot    10.12.2019, 14:27
Оценка:  0
Peyot
после позорного поражения в первом бою Джошуа провел сцыкливый второй бой!
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