Леннокс Льюис: Джошуа провел хороший бой с тактической точки зрения

Легенда мирового бокса поделился впечатлениями о реванше между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Энтони Джошуа с чемпионскими поясами после победы над Энди Руисом Getty Images

Именитый боксер Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Энди Руисом в реванше.

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“Нельзя, чтобы каждый бой заканчивался нокаутом. Я считаю, что Джошуа провел хороший бой с тактической точки зрения. Он не попал в ловушку, не ввязывался в обмен ударами. Это отличный поединок для его опыта. Кроме того, Энтони грамотно применял свой джеб.

Понимаю, что люди хотели крови, но боксеру нужно соблюдать дисциплину в бою и ждать, когда соперник откроется. Иногда этого не случается, но если происходит - нужно действовать осторожно и соблюдать план“, - написал Льюис на своей страничке в Twitter.

Напомним, 7 декабря Энтони Джошуа победил единогласным решением судей Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

Вашему вниманию полное видео боя Джошуа - Руис, а также статистика ударов в этом поединке.