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Красюк: Пусть WBO направит Джошуа письмо об обязательной защите

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Британец должен провести защиту титула против обязательного претендента - Александра Усика.
Энтони Джошуа и Александр Усик
Энтони Джошуа и Александр Усик
Boxing Scene

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа в реванше одолел Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса. После этого президент WBO заявил, что у Джошуа есть 180 дней, чтобы встретиться с Александром Усиком.

Таким образом, украинский боксер - обязательный претендент на титул организации. По этому поводу высказался промоутер Усика Александр Красюк.

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“WBO назначила обязательного претендента. Сейчас мы просто хотим, чтобы WBO отправила Джошуа официальное письмо об обязательной защите“, - приводит слова Красюка BoxingScene.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что вначале будет бой с Кубратом Пулевым, а потом - с Александром Усиком.

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Теги: бокс, Александр Красюк, Александр Усик, Энтони Джошуа
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