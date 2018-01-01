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Беллью: Усик недостаточно большой для Фьюри и Джошуа, но Уайлдера он победит

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Экс-соперник Александра Усика поделился мнением о перспективах украинца в супертяжелом весе.
Александр Усик и Тони Беллью
Александр Усик и Тони Беллью
Getty Images

Известный британский экс-боксер Тони Беллью прокомментировал перспективы Александра Усика в поединках с чемпионами в супертяжелом весе.

"Усик - опасный боксер для всех представителей хэвивейта. Он очень хороший спортсмен, но, думаю, ему немного не хватает габаритов и веса. Он будет всех бить пять-шесть раундов, как я бил его, пока не устал, а потом соперник ему ответит.

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Думаю, что только двум парням под силам держаться от Усика далеко - Фьюри и Джошуа. Энтони провел бой в субботу, и то, как он вел себя в ринге - идеальная модель для борьбы с Усиком. Я просто считаю, что Усик недостаточно большой для Фьюри и Джошуа.

А вот Уайлдера он бы точно смог победить. Он технически выставил бы Деонтея нелепым. И Уайлдер узнает об этом, поэтому не будет его трогать. Стиль делает настоящий поединок", - приводит слова Беллью BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа готов провести поединок с Александром Усиком.

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа
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