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Джошуа: Я уверен, что одержу победы над Фьюри и Уайлдером

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Британец будет драться с лучшими.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британский боксер в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что хотел бы выйти в ринг против Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

“Я не чемпион по бегу, я тот, кто готов драться с лучшими в мире. И эти парни - Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри.

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Мне бы хотелось получить возможность одержать победу над ними. Я, безусловно, верю в свой успех.

Я считаю, что у меня есть преимущества, поскольку я способен показывать различные способности, когда дело доходит до бокса“, - рассказал Джошуа для Boxing Scene.

Ранее промоутер Джошуа рассказал о планах британского боксера.

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Теги: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьбри, бокс
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