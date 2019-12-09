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Хирн: Всему миру пох**н на Уайлдера

Комментариев: 3
Американец не интересен для публики.
Джошуа - Хирн
Джошуа - Хирн
Getty Images

Эдди Хирн, который является промоутером британского боксера Энтони Джошуа, ответил на критику американского боксера Деонтея Уайлдера.

“Энтони Джошуа устроил публичную демонстрацию и отвел в школу чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Мы потратили слишком много времени и энергии на разговоры об Уайлдере. Он провел бой в Лас-Вегасе и продал всего 7000 сраных билетов и сделал 100 000 PPV.

Всему миру пох**н на Уайлдера. Извините за грубые слова, но это правда. Мы не собираемся давать ему эфирное время“, - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Вашему вниманию также полное видео данного поединка.

Отметим, что Уайллдер дрался в Лас-Вегасе против Ортиса, где одержал победу нокаутом.

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Теги: Эдди Хирн, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (4)
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DrFreeman    09.12.2019, 20:21
Оценка:  0
DrFreeman
боятся
ВоблаВологда  (аноним)  09.12.2019, 20:15
Оценка:  0
ВоблаВологда
Кстати, Хирн своими интригами "помог" с допингом Миллеру. Ведь тот намеревался прибить Джошика))).
ВоблаВологда  (аноним)  09.12.2019, 20:12
Оценка:  0
ВоблаВологда
А Деонтей-красавчик, бои свои заканчивает нокаутами, притом яркими. Я бы сказал, что мне было по фигу на того Джошуа))).
ВоблаВологда  (аноним)  09.12.2019, 20:10
Оценка:  0
ВоблаВологда
Я бы не стал так говорить((((. Намедни его бойца (Джошуа) избил, притом нокаутом, как младенца какой то толстяк (а говорили, что пельмень-Поветкин)))) ), а в реванше тот едва вытянул победу по очкам.
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