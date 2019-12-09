Хирн: Всему миру пох**н на Уайлдера

Американец не интересен для публики.

Эдди Хирн, который является промоутером британского боксера Энтони Джошуа, ответил на критику американского боксера Деонтея Уайлдера.

“Энтони Джошуа устроил публичную демонстрацию и отвел в школу чемпиона мира в супертяжелом весе.

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Мы потратили слишком много времени и энергии на разговоры об Уайлдере. Он провел бой в Лас-Вегасе и продал всего 7000 сраных билетов и сделал 100 000 PPV.

Всему миру пох**н на Уайлдера. Извините за грубые слова, но это правда. Мы не собираемся давать ему эфирное время“, - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Вашему вниманию также полное видео данного поединка.

Отметим, что Уайллдер дрался в Лас-Вегасе против Ортиса, где одержал победу нокаутом.