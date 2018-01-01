Тренер Руиса: Не могу заставить Энди выкладываться на 100%

Мексиканец слишком расслабился после победы в первом бою.

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса Мэнни Роблес поделился мнением по поводу проигрыша его подопечного в бою против Энтони Джошуа.

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“У меня были ощущения, что реванш закончится таким образом. Мы составили идеальный план на бой, но, увы, я не могу заставить Руиса выкладываться на 100%. Дело не в том, как Руис тренировался, а в его отношении к делу.

Он должен понять, что ему не хватает опыта, но он знает, что должен делать. Руис понял, что ему следует усердно тренироваться и быть дисциплинированным.

В этой ситуации мы проиграли, но я остаюсь на стороне Руиса. Он должен понять, в чем его ошибка и, что мы сделали не так. Нам надо держаться вместе и суметь подняться после падения“, - приводит слова Роблеса Talk Sport.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Вашему вниманию также полное видео данного поединка.