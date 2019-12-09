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Поветкин: Хотел бы выйти в ринг против Кличко или Джошуа

Комментариев: 1
"Витязь" готов два года драться на высшем уровне.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о ближайших планах.

“Минимум два года отвожу себе на ринге. Пока есть желание, глаза горят. Даже сейчас - я вроде только отбоксировал, но уже хочу снова продолжать тренироваться. Это хорошо для меня.

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У меня есть амбиции стать чемпионом. Очень хочется выйти в ринг против лучших боксеров. Если сложится ситуация, то я бы с радостью встретился с Джошуа в ринге. 

У меня нет соперников, с которыми я бы не хотел драться. Побоксировал бы и с Джошуа, и даже с Владимиром Кличко, если бы он возобновил карьеру“, - приводит слова Поветкина Р-Спорт.

Напомним, бой между Поветкиным и Хантером завершился вничью.

Смотрите полное видео поединка в Саудовской Аравии на нашем сайте.

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Теги: Александр Поветкин, Александр Усик, Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (2)
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a_nastya    09.12.2019, 17:21
Оценка:  0
a_nastya
Так уже отс... у Кличка. Добавки хочет
РАЗГЕЛЬДЯЙ    09.12.2019, 17:16
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Сашок ты можешь выйти только против Ляшка.
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