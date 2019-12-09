Поветкин: Хотел бы выйти в ринг против Кличко или Джошуа

"Витязь" готов два года драться на высшем уровне.

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о ближайших планах.

“Минимум два года отвожу себе на ринге. Пока есть желание, глаза горят. Даже сейчас - я вроде только отбоксировал, но уже хочу снова продолжать тренироваться. Это хорошо для меня.

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У меня есть амбиции стать чемпионом. Очень хочется выйти в ринг против лучших боксеров. Если сложится ситуация, то я бы с радостью встретился с Джошуа в ринге.

У меня нет соперников, с которыми я бы не хотел драться. Побоксировал бы и с Джошуа, и даже с Владимиром Кличко, если бы он возобновил карьеру“, - приводит слова Поветкина Р-Спорт.

Напомним, бой между Поветкиным и Хантером завершился вничью.

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