Хирн: Джошуа подерется сначала с Пулевым, а потом - с Усиком

Британец будет драться весной.

Эдди Хирн, который является промоутером британского боксера Энтони Джошуа, рассказал о планах его подопечного.

“Мы должны быстро принять решение, ведь на нас налетят стервятники. Я должен переговорить с IBF и WBO, чтобы выяснить, чей представитель будет драться с Джошуа первым.

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Я думаю, что это будет бой по линии IBF, но мы будем ожидать официального подтверждения со всех сторон.

Я думаю, что Джошуа подерется сначала с Пулевым, а потом проведет бой с Усиком.

Следующий бой Джошуа проведет в апреле-мае“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Вашему вниманию также полное видео данного поединка.