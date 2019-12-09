Переключиться на мобильную версию

Джошуа: У меня начались проблемы со здоровьем перед первым боем с Руисом

Комментариев: 1
Энтони рассказал, почему проиграл первый бой против мексиканца.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа объяснил, что стало причиной его поражения в первом поединке с Энди Руисом.

"Дело в том, что у меня были проблемы со здоровьем. Они появились достаточно давно, но до определенного времени меня не беспокоили. Я не знал, что со мной не так, постоянно чувствовал себя уставшим и истощенным. Думал, что это из-за тренировок.

В раздевалке перед первым боем я взял ведро льда и поместил в него свою голову. Зачем? Думал, что это поможет мне освежиться. Понимаете, обязанности чемпиона мира - сложная штука. Ты чувствуешь усталость и имеешь дело с обязательствами.

Теперь все хорошо, я не пропустил ни одной тренировки. После обследования выяснилось, с чем же я столкнулся. С этим надо было разобраться. Даже во время подготовки к реваншу я перенес операцию", - приводит слова Джошуа ВВС Sport.

Напомним, в реванше Руис проиграл Джошуа единогласным решением судей.

Поделись:
Теги: Энтони Джошуа, бокс, Энди Руис
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
DrFreeman    09.12.2019, 00:36
Оценка:  0
DrFreeman
отговорки
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь