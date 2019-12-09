Джошуа: У меня начались проблемы со здоровьем перед первым боем с Руисом

Энтони рассказал, почему проиграл первый бой против мексиканца.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа объяснил, что стало причиной его поражения в первом поединке с Энди Руисом.

"Дело в том, что у меня были проблемы со здоровьем. Они появились достаточно давно, но до определенного времени меня не беспокоили. Я не знал, что со мной не так, постоянно чувствовал себя уставшим и истощенным. Думал, что это из-за тренировок.

В раздевалке перед первым боем я взял ведро льда и поместил в него свою голову. Зачем? Думал, что это поможет мне освежиться. Понимаете, обязанности чемпиона мира - сложная штука. Ты чувствуешь усталость и имеешь дело с обязательствами.

Теперь все хорошо, я не пропустил ни одной тренировки. После обследования выяснилось, с чем же я столкнулся. С этим надо было разобраться. Даже во время подготовки к реваншу я перенес операцию", - приводит слова Джошуа ВВС Sport.

Напомним, в реванше Руис проиграл Джошуа единогласным решением судей.