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У Поветкина планируют организовать реванш с Хантером

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В команде россиянина считают, что боксерам нужно провести еще один поединок.
Александр Поветкин и Майкл Хантер
Александр Поветкин и Майкл Хантер
Getty Images

Промоутер российского боксера Александра Поветкина Андрея Рябинский заявил, что его клиент планирует провести реванш против американца Майкла Хантера.

“Я переживал и волновался с самого начала. Еще до боя мы говорили, что Хантер не подарок, это очень сильный и опасный боксер. Мы с Поветкиным обсуждали все возможные варианты развития событий и понимали, что поединок будет тяжелым. Так в итоге и получилось.

В таких боях нужно проявлять характер. У нас получился поединок на встречных курсах, с переменным успехом. Я согласен с решением судей, там была ничья. Думаю, мы придем к соглашению о том, что этим ребятам нужно будет провести еще один бой“,  - приводит слова Рябинского Р-Спорт.

Напомним, бой между Поветкиным и Хантером завершился вничью.

Смотрите полное видео поединка в Саудовской Аравии на нашем сайте.

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Теги: Александр Поветкин, Майкл Хантер
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