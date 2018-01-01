Джошуа: Очень уважаю Кличко, он дает мне много советов

Энтони Джошуа оставил бой с Кличко на первом месте в своей карьере.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, комментируя свою победу над Энди Руисом, вспомнил бой против Владимира Кличко.

Британец признался, что очень уважает украинца и до сих пор прислушивается к его советам.

"Я искренне выражаю уважение Энди Руису, он справедливо победил меня в первом поединке. В том бою я провалился, но сейчас вернулся. В этот раз я сдал экзамен. В своей карьере я ставлю эту победу на второе место. На первом остается бой против Владимира Кличко. Он очень много значит для меня. Тот бой был большим уроком для меня. Я очень уважаю Владимира, он дает мне много советов.

Я понимаю, что болельщики хотят видеть, как я отправляю соперников в нокаут. Я могу это делать, но иногда нужно боксировать и подходить к этому с умом", - цитирует Джошуа BoxingTalk.

Ранее Владимир Кличко прокомментировал победу Джошуа над Руисом.