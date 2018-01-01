Джошуа: Когда Усик, Фьюри или Уайлдер будут готовы - пусть звонят

Энтони также заметил, что уважает своих соперников, но сам вызывать на бой их не хочет.

Новый чемпион WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, что ожидает звонков от основных претендентов на его титул - от Деонтея Уайлдера, Тайсона Фьюри и Александра Усика.

"Об этих парнях я уже давно размышляю, однако перед поединком с Руисом я сосредоточился лишь на нем - и вот результат.

Я с уважением к ним отношусь, но сам не буду вызывать их на поединок. Когда Уайлдер, Усик либо Фьюри созреют - пусть звонят мне. Сейчас я собираюсь идти своим путем.

Если он хотят войти в историю - я открыт для звонка. Руис позвонил и вошел в историю", - цитирует боксера Sky Sports.

Ранее Климас обратился к новоиспеченному чемпиону WBO, IBF, WBA, IBO в хевивейте, призвав того выйти в ринг с его подопечным.