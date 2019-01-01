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Хирн: Джошуа хочет устроить поединок и с Усиком, и с Пулевым

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Промоутер высказался о планах Энтони Джошуа после возвращения чемпионских титулов.
Хирн: Джошуа хочет устроить поединок и с Усиком, и с Пулевым

Промоутер британца Энтони Джошуа, Эдди Хирн, подробно прояснил ситуацию вокруг обязательных претендентов для подопечного, который накануне вернул свои чемпионские пояса.

"У нас есть обязательные претенденты от IBF и WBO, но сегодня мы будем праздновать победу. Кубрат Пулев - обязательный претендент по линии IBF, а Усик - по линии WBO. Я вижу, что Джошуа хочет устроить оба поединка. Мы разберемся в ситуации и поработаем за кулисами", - объяснил Эдди Хирн.

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