Хирн: Джошуа хочет устроить поединок и с Усиком, и с Пулевым

Промоутер высказался о планах Энтони Джошуа после возвращения чемпионских титулов.

Промоутер британца Энтони Джошуа, Эдди Хирн, подробно прояснил ситуацию вокруг обязательных претендентов для подопечного, который накануне вернул свои чемпионские пояса.

"У нас есть обязательные претенденты от IBF и WBO, но сегодня мы будем праздновать победу. Кубрат Пулев - обязательный претендент по линии IBF, а Усик - по линии WBO. Я вижу, что Джошуа хочет устроить оба поединка. Мы разберемся в ситуации и поработаем за кулисами", - объяснил Эдди Хирн.