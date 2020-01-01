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Климас - Джошуа: У тебя есть то, что принадлежит Усику

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Эгес также заявил, что болельщики поймут, кто есть кто.
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика Эгес Климас обратился к новоиспеченному чемпиону WBO, IBF, WBA, IBO в хевивейте Энтони Джошуа, призвав того выйти в ринг с его подопечным.

"У тебя получилось провести очень умный поединок, однако теперь у тебя есть то, что принадлежит Александру...

Тем не менее - это твое решение, принять поединок или пройти дальше. Несмотря на твое решение, болельщики поймут, кто есть кто", - отметил он в своем Instagram.Ранее президент WBO Пако Валькарсель спустя пару минут после завершения боя Джошуа - Руис поспешил напомнить об обязательном претенденте украинце Александре Усике.

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