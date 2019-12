Джошуа: Бой с Усиком? Не проблема

Именитый боксер Энтони Джошуа одолел в реванше Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Сразу после этого президент WBO заявил, что по линии организации обязательным претендентом на пояс является украинец Александр Усик, и в течение 180 дней британцу нужно провести с ним бой.

Во время пресс-конференции Джошуа рассказали об этом и спросили его мнение о возможном противостоянии с Усиком.

"Бой с Усиком? Не проблема", - заявил Джошуа в ответ.

🇬🇧 🇺🇦 Anthony Joshua reacts to the WBO ordering him to face Oleksandr Usyk in the next 180 days...



'Let's rock and roll, no problem'pic.twitter.com/7p6lrem1Yq