Украинец Бурсак дважды отправил Лемье в нокдаун, но проиграл бой

Украинский боксер был близок к победе, но не сумел одолеть опытного канадца.

Украинский боксер Макс Бурсак проиграл канадскому спортсмену Давиду Лемье. Поединок состоялся в Монреале (Канада).

Бурсак весьма активно начал бой, в первом же раунде отправив Лемье на канвас. Правда, добить соперника украинец не смог. Постепенно Лемье стал забирать инициативу, но в пятом раунде Бурсак вновь отправил канадца в нокдаун.

А вот в шестом раунде на настиле оказался уже сам Макс. В итоге дело дошло до решения судей, и те отдали предпочтение Давиду - дважды 94:93 в пользу Лемье и один судья - 94:93 в пользу Бурсака.