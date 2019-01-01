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Украинец Бурсак дважды отправил Лемье в нокдаун, но проиграл бой

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Украинский боксер был близок к победе, но не сумел одолеть опытного канадца.
Давид Лемье и Макс Бурсак
Давид Лемье и Макс Бурсак
instagram.com/maks_bursak/

Украинский боксер Макс Бурсак проиграл канадскому спортсмену Давиду Лемье. Поединок состоялся в Монреале (Канада).

Бурсак весьма активно начал бой, в первом же раунде отправив Лемье на канвас. Правда, добить соперника украинец не смог. Постепенно Лемье стал забирать инициативу, но в пятом раунде Бурсак вновь отправил канадца в нокдаун.

А вот в шестом раунде на настиле оказался уже сам Макс. В итоге дело дошло до решения судей, и те отдали предпочтение Давиду - дважды 94:93 в пользу Лемье и один судья - 94:93 в пользу Бурсака.

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Теги: бокс, Макс Бурсак, Давид Лемье
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