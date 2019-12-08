Уайлдер: Джошуа работал по методу Кличко с одной целью - выжить

Американец раскритиковал выступление Энтони Джошуа в реванше.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился эмоциями от реванша между Энтони Джошуа и Энди Руисом, по итогам которого британец вернул себе чемпионские пояса.

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“Джошуа сделал то, что должен был, чтобы победить. Он бегал по рингу и был очень похож на Кличко: метод джеб-хват-удержание. Это все, что он сделал в реванше. Проиграв такому парню, я бы не пришел просто потанцевать, схватить, ткнуть и удержать.

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Джошуа был таким нерешительным в реванше. Его менталитет говорил ему лишь одно - выжить. Это метод Кличко. Наша разница в том, что у меня менталитет зверя, воина, короля и императора. Если Джошуа называет себя королем, то у него просто лучшее положение, чем у меня.

Это очень жестокий спорт, и я не собираюсь проявлять любовь к кому-либо в этом ринге“, - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей, вернув себе чемпионские пояса.

Вашему вниманию также полное видео данного поединка.