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Джошуа - Руис: статистика ударов

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Энтони Джошуа практически во всех раундах перебил своего соперника.
Джошуа - Руис: статистика ударов
Джошуа - Руис: статистика ударов
Getty Images

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, на кону которого стояли чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Компания Compubox, занимающаяся подсчетом ударов в боксерских боях, опубликовала статистику ударов в данном противостоянии. 

Так, Руис ударил 261 раз, из которых цели достигли лишь 60 (точность - 20%). А вот Джошуа ударил соперника 373 раза, из которых попал 107 раз (точность - 28,7%).

Напомним, Энтони Джошуа победил единогласным решением судей и вернул себе чемпионские титулы. Смотрите также полное видео боя Джошуа - Руис.

Вашему вниманию также комментарии британца и мексиканца после реванша.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс, реванш, статистика ударов
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