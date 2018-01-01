Джошуа - Руис: статистика ударов

Энтони Джошуа практически во всех раундах перебил своего соперника.

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоялся бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом, на кону которого стояли чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Компания Compubox, занимающаяся подсчетом ударов в боксерских боях, опубликовала статистику ударов в данном противостоянии.

Так, Руис ударил 261 раз, из которых цели достигли лишь 60 (точность - 20%). А вот Джошуа ударил соперника 373 раза, из которых попал 107 раз (точность - 28,7%).

Напомним, Энтони Джошуа победил единогласным решением судей и вернул себе чемпионские титулы. Смотрите также полное видео боя Джошуа - Руис.

Вашему вниманию также комментарии британца и мексиканца после реванша.