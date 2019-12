Президент WBO: Джошуа должен встретиться с Усиком в течение 180 дней

Британский боксер Энтони Джошуа накануне вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, одолев в реванше мексиканца Энди Руиса.

Впрочем, новоиспеченному чемпиону не дали вдоволь насладиться победой, так как президент WBO Пако Валькарсель сразу после завершения поединка напомнил Джошуа об обязательной защите титула по линии организации.

"Буря в пустыне закончилась… Начинается битва боксерских организаций…Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Встреча должна состояться в течении 180 дней", - написал Пако Валькарсель на своей страничке в Twitter.

Clash of the Dunes is over..now clash of mandatories will be next..WBO mandatory challenger @usykaa with in 180 days ..@EddieHearn ,@DAZN_USA ,@SkySportsBoxing @ESPNKnockOut ,@danrafaelespn ,@JakeNDaBox ,@LoMejorDelBoxeo