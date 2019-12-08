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Президент WBO: Джошуа должен встретиться с Усиком в течение 180 дней

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Следующим соперником британца, весьма вероятно, станет именитый украинский боксер.
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа
Boxing Scene

Британский боксер Энтони Джошуа накануне вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, одолев в реванше мексиканца Энди Руиса.

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Впрочем, новоиспеченному чемпиону не дали вдоволь насладиться победой, так как президент WBO Пако Валькарсель сразу после завершения поединка напомнил Джошуа об обязательной защите титула по линии организации.

"Буря в пустыне закончилась… Начинается битва боксерских организаций…Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Встреча должна состояться в течении 180 дней", - написал Пако Валькарсель на своей страничке в Twitter.

Вашему вниманию также полное видео реванша Энтони Джошуа - Энди Руис.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик, WBO
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    08.12.2019, 09:13
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zadneprohodchik
Усику пока там никуя не светит
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