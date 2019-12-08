Президент WBO: Джошуа должен встретиться с Усиком в течение 180 дней

Следующим соперником британца, весьма вероятно, станет именитый украинский боксер.

Британский боксер Энтони Джошуа накануне вернул себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO, одолев в реванше мексиканца Энди Руиса.

Читай также: Джошуа: Я смиренно принял свое поражение и теперь вернулся обратно

Впрочем, новоиспеченному чемпиону не дали вдоволь насладиться победой, так как президент WBO Пако Валькарсель сразу после завершения поединка напомнил Джошуа об обязательной защите титула по линии организации.

"Буря в пустыне закончилась… Начинается битва боксерских организаций…Обязательный претендент от WBO - Александр Усик. Встреча должна состояться в течении 180 дней", - написал Пако Валькарсель на своей страничке в Twitter.

Вашему вниманию также полное видео реванша Энтони Джошуа - Энди Руис.