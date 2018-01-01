Александр Поветкин и Майкл Хантер не сумели выявить сильнейшего в своем поединке.

Поветкин - Хантер: полное видео боя Getty Images

В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, в со-главно событии которого состоялся поединок между российским супертяжеовесом Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.

Бой прошел все 12 раундов и, в итоге, судьи неожиданно присудили ничью - 115-113 Поветкин, 115-113 Хантер и 114-114.

Вашему вниманию полное видео боя Поветкин - Хантер:

Напомним, в главном событии вечера британец Энтони Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса, и, тем самым, вернул себе чемпионские пояса в хэвивейте.

Смотрите также полное видео боя Джошуа - Руис.