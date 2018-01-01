Поветкин - Хантер: полное видео боя
Александр Поветкин и Майкл Хантер не сумели выявить сильнейшего в своем поединке.
В Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, в со-главно событии которого состоялся поединок между российским супертяжеовесом Александром Поветкиным и американцем Майклом Хантером.
Бой прошел все 12 раундов и, в итоге, судьи неожиданно присудили ничью - 115-113 Поветкин, 115-113 Хантер и 114-114.
Вашему вниманию полное видео боя Поветкин - Хантер:
Напомним, в главном событии вечера британец Энтони Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса, и, тем самым, вернул себе чемпионские пояса в хэвивейте.
Смотрите также полное видео боя Джошуа - Руис.
Полная версия правил