Руис: Вес повлиял на меня

Мексиканец признался, что его ошибкой было набрать лишние килограммы по сравнению с первым боем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис подвел итоги реванша с Энтони Джошуа и назвал свою главную ошибку во время подготовки к бою.

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"Я слишком долго гнался за ним. Бесспорно, сегодня был вечер Джошуа. Я не подготовился так, как следовало это сделать. Я набрал слишком много лишних килограмм, но не хочу много оправдываться.

Хотите увидеть трилогию? Если мы все же сделаем третий бой, то поверьте, я буду в лучшей форме в своей жизни.

Вес повлиял на меня. Я думал, что я буду чувствовать себя сильнее и лучше. Я пытался тренироваться, но не хочу сейчас оправдываться. Джошуа проделал отличную работу", - приводит слова Руиса Sky Sports.

Напомним, Энтони Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса, вернув себе титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

Смотрите полное видео боя Джошуа - Руис.