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Джошуа: Я смиренно принял свое поражение и теперь вернулся обратно

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Британец прокомментировал возвращение чемпионских поясов.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Британец Энтони Джошуа вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, одолев в реванше Энди Руиса.

После своей победы Джошуа отдал должное Руису и ответил всем критикам, которые негативно высказывались о нем после поражения в первом бою.

"Такие парни, как я, никогда не ищут оправданий. Это бокс. Я привык нокаутировать соперников. В прошлый раз я пропустил, и я не буду оправдываться. Я хочу отдать должное Руису, я действительно его уважаю, как и его тренера.

В реванше я хотел показать всем сладкую науку бокса. Нужно быть голодным и скромным. Я смиренно принял свое поражение, но буду скромным после победы.

Главное в карьере - опыт. Я принял поражение, а теперь вернулся обратно. Любой может это сделать. Вы еще хотите, чтобы я ушел на пенсию и сдался?" - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Вашему вниманию также полное видео боя Джошуа - Руис.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш
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