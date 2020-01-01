Джошуа: Я смиренно принял свое поражение и теперь вернулся обратно

Британец прокомментировал возвращение чемпионских поясов.

Британец Энтони Джошуа вернул себе чемпионские пояса в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF, одолев в реванше Энди Руиса.

После своей победы Джошуа отдал должное Руису и ответил всем критикам, которые негативно высказывались о нем после поражения в первом бою.

"Такие парни, как я, никогда не ищут оправданий. Это бокс. Я привык нокаутировать соперников. В прошлый раз я пропустил, и я не буду оправдываться. Я хочу отдать должное Руису, я действительно его уважаю, как и его тренера.

В реванше я хотел показать всем сладкую науку бокса. Нужно быть голодным и скромным. Я смиренно принял свое поражение, но буду скромным после победы.

Главное в карьере - опыт. Я принял поражение, а теперь вернулся обратно. Любой может это сделать. Вы еще хотите, чтобы я ушел на пенсию и сдался?" - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Вашему вниманию также полное видео боя Джошуа - Руис.