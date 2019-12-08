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Джошуа взял реванш у Руиса и вернул чемпионские пояса

Комментариев: 3
Энтони Джошуа тактически переиграл Энди Руиса в поединке-реванше.
Джошуа взял реванш у Руиса и вернул чемпионские пояса

Британец Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса за поражение в Нью-Йорке, победив мексиканского соперника в реванше, который прошел в Саудовской Аравии в субботу, 7 декабря.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением победил британский боксер — 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа вернул себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.

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Теги: Энтони Джошуа, Энди Руис, бокс
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  08.12.2019, 01:19
Оценка:  0
гость
00:49 Совершенно верный ник ты себе придумал - все врешь. Поветкин за карьеру проиграл всего 2 боя, а сколько проиграл, к примеру, Вовочка Кличко ?
Люблю_Украину    08.12.2019, 00:40
Оценка:  -1
Люблю_Украину
Трусливая обезьяна все 12 раундов в стиле Кличков (выстави руку и пользуясь ростом наноси удары с безопасного расстояния) убегала от пузатого толстячка, периодически выгребая в ближнем бою и сразу же клинчуя, заламывая Руису руки и подставляя затылок. Руис красавчик. На счет насрать. Руис показал бой, показал настоящий бокс.
ВыВсеВрети    08.12.2019, 00:49
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
в стране советов, все абсолютно все разбираются в спорте, в медицине, и в политике!...гы-гы-гы
расскажи лучше какой руцкий боец пипеткин!....)))))))
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