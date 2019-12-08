Джошуа взял реванш у Руиса и вернул чемпионские пояса

Энтони Джошуа тактически переиграл Энди Руиса в поединке-реванше.

Британец Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса за поражение в Нью-Йорке, победив мексиканского соперника в реванше, который прошел в Саудовской Аравии в субботу, 7 декабря.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых единогласным решением победил британский боксер — 118:110, 118:110, 119:109.

Таким образом, Джошуа вернул себе пояса чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO.