Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

Поединок состоялся в андеркарде реванша Руис - Джошуа.

В одном из поединков вечера бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа за пояса WBA, состоялся бой между американцем Майклом Хантером и россиянином Александром Поветкиным.

С первого раунда Хантер начал навязывать свой ход поединка и смог потрясти российского боксера уже в первой трехминутке. Судья не засчитал нокдаун. Боксеры довольно часто проводили клинчи и обменивались ударами.

В пятом раунде уже американцу пришлось понервничать, так как Поветкин своим ударов едва не уронил его - Хантера спасли канаты. После этого Майкл действовал более активно и был близок завершить поединок нокаутом, хоть и периодически отдыхал в течение раундов.

Казалось, что Хантер победит решением судей, однако они присудили неожиданную ничью - 115-113 Поветкин, 115-113 Хантер и 114-114.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии.