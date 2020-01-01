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Диллиан Уайт единогласным решением судей одолел Ваха

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Поединок прошел в адеркарде реванша Джошуа - Руис.
Диллиан Уайт и Мариуш Вах
Диллиан Уайт и Мариуш Вах
Boxing Scene

В одном из поединков вечера бокса в Саудовской Аравии, главным событием которого станет реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа за пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелов весе, состоялся бой между Диллианом Уайтом и Мариушом Вахом.

Британец и поляк показали довольно конкурентоспособный бой, а инициатива переходила из рук в руки. В конечном итоге боксеры довели поединок до решения судей, которые единогласно отдали победу Диллиану Уайту. Записки судей - 98:93, 97:93, 97:93. 

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Также свой бой проводят россиянин Поветкин и американец Майкл Хантер. 

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