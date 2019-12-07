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Чисора - Усику: Вставай и боксируй, сосунок

Комментариев: 2
Британец подогрел интерес к возможному поединку с непобежденным украинцем.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора встретился с украинским экс-абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком в Саудовской Аравии, где состоится реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.

В своем Twitter-аккаунте скандальный британец поделился совместным фото с украинцем и подписал его довольно интригующей фразой. К слову, Усик и Чисора могут провести бой в 2020 году, поэтому Дерек не упустил возможность подогреть интерес к предстоящему потенциальному событию.

"Вставай и боксируй, сосунок", – адресовал Чисора свое послание Усику.

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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  07.12.2019, 20:56
Оценка:  0
русский
Усик готов поработать с органом Чисоры. Путин одобрит. Русские ведь с африканцами братья, так почему не удовлетворить брата ?
гость  (аноним)  07.12.2019, 20:55
Оценка:  0
гость
усик разбей харю наглую этой копчености.
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