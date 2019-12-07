Чисора - Усику: Вставай и боксируй, сосунок
Британец подогрел интерес к возможному поединку с непобежденным украинцем.
Британский супертяжеловес Дерек Чисора встретился с украинским экс-абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе Александром Усиком в Саудовской Аравии, где состоится реванш Энтони Джошуа и Энди Руиса.
В своем Twitter-аккаунте скандальный британец поделился совместным фото с украинцем и подписал его довольно интригующей фразой. К слову, Усик и Чисора могут провести бой в 2020 году, поэтому Дерек не упустил возможность подогреть интерес к предстоящему потенциальному событию.
"Вставай и боксируй, сосунок", – адресовал Чисора свое послание Усику.
“Get up and fight, sucker.” #ruizjoshua2 pic.twitter.com/fy5ZeXLaCe— Derek Chisora 🥊 (@DerekWarChisora) December 7, 2019
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