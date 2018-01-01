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Джошуа - Руис: полное видео боя-реванша

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Вашему вниманию полное видео реванша Джошуа и Руиса в Саудовской Аравии.

Джошуа - Руис: видео боя
Джошуа - Руис: видео боя
Getty Images

В субботу, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса, главным событием которого стал реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом за чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.

Боксеры провели на ринге все 12 раундов и, по решению судей, единогласно победил Джошуа - 118-110, 118-110, 119-109.

Вашему вниманию полное видео боя-реванша Джошуа - Руис:

Читайте также комментарии британца Энтони Джошуа и мексиканца Энди Руиса после реванша.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш, видео боя
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