Джошуа: В бою с Руисом мне нужен только нокаут

Британец намерен нокаутировать Энди Руиса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа в эти выходные встретится с Энди Руисом в бою за титулы WBO, WBA, IBF и IBO. Британец заявил, что намерен только нокаутировать чемпиона, а не дожидаться решения судей.

"Ни за что. Мне нужен нокаут. Это то, чем мы занимаемся. Я собираюсь заставить его отступать, а когда он устанет, я срублю его, как дерево. Я лишь должен придерживаться своего плана. Я проделал тотальную работу над собой. Мне не следует торопиться. Это 12-раундовый марафон, а не забег на короткую дистанцию", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Напомним, реванш Энди Руис - Энтони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.