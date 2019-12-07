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Нурмагомедов посетит реванш Джошуа - Руис

Комментариев: 2
Чемпион UFC прибудет в Саудовскую Аравию, чтобы посетить вечер бокса.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Getty Images

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и именитым британским боксером Энтони Джошуа. 

Как стало известно ТАСС, на этот поединок прибудет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что приглашение на бой получил и тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью, однако он не сможет приехать из-за работы.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, реванш, Хабиб Нурмагомедов, UFC
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Комментариев (2)
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katzIgor    07.12.2019, 16:33
Оценка:  0
katzIgor
Нурмагомедов такая звезда - которая достойна такого внимания. цИрк
русский  (аноним)  07.12.2019, 16:15
Оценка:  0
русский
Отсосет пипиську чемпиона Руиса, предоставит свой пуканчик побежденному Джошуа, тот заедет своей загорелой елдой.
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