Нурмагомедов посетит реванш Джошуа - Руис

Чемпион UFC прибудет в Саудовскую Аравию, чтобы посетить вечер бокса.

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и именитым британским боксером Энтони Джошуа.

Как стало известно ТАСС, на этот поединок прибудет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

Отметим, что приглашение на бой получил и тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью, однако он не сможет приехать из-за работы.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.