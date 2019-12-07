Нурмагомедов посетит реванш Джошуа - Руис
Чемпион UFC прибудет в Саудовскую Аравию, чтобы посетить вечер бокса.
Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энди Руисом и именитым британским боксером Энтони Джошуа.
Как стало известно ТАСС, на этот поединок прибудет чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Отметим, что приглашение на бой получил и тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью, однако он не сможет приехать из-за работы.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.
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