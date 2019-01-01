Моуринью: Минус моей работы в Тоттенхэме в том, что я не полечу на реванш Джошуа - Руис
Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал, кого считает фаворитом в поединке между супертяжеловесами Энтони Джошуа и Энди Руисом.
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“Единственный минус того, что я получил работу в Тоттенхэме - это то, что я не смогу лично отправиться в Саудовскую Аравию на бой. У меня было приглашение, но мне нужно готовиться к матчу с Бернли.
Конечно, я не эксперт, я просто люблю спорт. Мне очень нравится Энтони Джошуа, он великий парень. И надеюсь, что он выиграет. Но нельзя забывать, что это спорт, и здесь можно проиграть. Посмотрим, как будет“, - цитирует Моуринью Goal.
Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.
Ранее сообщалось, что Энди Руис оказался на 21 кг тяжелее Энтони Джошуа.
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