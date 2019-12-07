Арум назвал фаворита в реванше Джошуа - Руис

По мнению промоутера, победу вновь одержит мексиканский боксер.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, в прошлом работающий с нынешним чемпионом хэвивейта по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом, поделился своим мнением о предстоящем реванше мексиканца с Энтони Джошуа.

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“Лично я считаю, что Руис снова побьет Энтони Джошуа. Дело в том, что Энтони переоценивают, а Энди все недооценивают.

Я точно знаю, насколько хорош в своем деле Руис, а вот люди даже не представляют, насколько он быстр“, - приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис. Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

Ранее сообщалось, что Энди Руис оказался на 21 кг тяжелее Энтони Джошуа.