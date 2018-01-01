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Гонорар Джошуа за реванш в семь раз больше, чем у Руиса

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Экс-чемпион мира получит внушительную сумму за второй поединок с мексиканским боксером.
Энди Руис и Энтони Джошуа
Энди Руис и Энтони Джошуа
Getty Images

Сегодня, 7 декабря, в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между чемпионом супертяжелого веса по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, который 1 июня проиграл мексиканцу все свои пояса.

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Как стало известно Boxing Kingdom, гонорар действующего чемпиона будет в 7 раз ниже, чем у британского боксера. Так, Руис получит за реванш 12 миллионов долларов (до вычета налогов), а Джошуа - 88 миллионов.

Еще 125 миллионов долларов получат организаторы - 30 миллионов выделит Саудовская Аравия, 50 миллионов - с продажи платных трансляций, и еще 25 и 10 миллионов выделят DAZN и спонсоры соответственно.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция реванша Джошуа - Руис.

Вашему вниманию также прогноз и ставки букмекеров на этот поединок.

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Теги: бокс, Энди Руис, Энтони Джошуа, реванш, гонорар
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