Не виновен: С Уайта сняли все обвинения в использовании допинга

Известный супертяжеловес Диллиан Уайт после своей победы над Оскаром Ривасом в июле в Лондоне попал в допинг скандал.

С того времени британское антидопинговое агентство (UKAD) вело расследование в отношении Уайта, по итогам которого полностью сняло все обвинения со спортсмена.

Как сообщает пресс-служба агенства, в долгосрочном профиле анализов мочи Уайта ничего не указывает на использование стероидов. Однако уровень метаболитов, обнаруженный в анализах от 20 июня 2019 года, был чрезвычайно низким.

На эту новость уже отреагировал сам Уайт, который на своей страничке в Twitter написал: "Тем, кто верил в меня: я вас не забуду. Тем, кто не верил: я вас не прощу, и я знаю, кто вы".

For those who believed in me I won’t forget you . To those who didn’t, I won’t forgive you and I know who you are.

