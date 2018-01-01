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Не виновен: С Уайта сняли все обвинения в использовании допинга

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Спортсмен был полностью оправдан.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Известный супертяжеловес Диллиан Уайт после своей победы над Оскаром Ривасом в июле в Лондоне попал в допинг скандал.

С того времени британское антидопинговое агентство (UKAD) вело расследование в отношении Уайта, по итогам которого полностью сняло все обвинения со спортсмена.

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Как сообщает пресс-служба агенства, в долгосрочном профиле анализов мочи Уайта ничего не указывает на использование стероидов. Однако уровень метаболитов, обнаруженный в анализах от 20 июня 2019 года, был чрезвычайно низким.

На эту новость уже отреагировал сам Уайт, который на своей страничке в Twitter написал: "Тем, кто верил в меня: я вас не забуду. Тем, кто не верил: я вас не прощу, и я знаю, кто вы".

Напомним, свой следующий поединок Диллиан Уайт проведет против поляка Мариуша Ваха. Этот бой состоится в андеркарде реванша Джошуа - Руис в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, допинг, оправдание
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