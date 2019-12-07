Поветкин: С радостью бы согласился на реванш с Кличко

Российский боксер также отметил, что не отказался бы вновь выйти в ринг против Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин рассказал, что с удовольствием провел бы реванш с легендарным украинцем Владимиром Кличко, а также еще раз встретился бы с Энтони Джошуа.

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“Как я отношусь к тому, что Кличко может вернуться? Это его право и его решение. В принципе, ничего плохого в этом не вижу. По поводу реванша с ним: я бы с радостью согласился.

Повторный бой с Джошуа? Да, мне бы хотелось с ним встретиться. Что касается прогноза на мой бой с Хантером, то я никогда не даю прогнозы. Ринг все покажет“, - рассказал Поветкин YouTube-каналу IFL TV.

Напомним, Александр Поветкин проведет бой с Майклом хантером в Саудовской Аравии в андеркарде реванша Джошуа - Руис.

Отметим, что Поветкин и Хантер уже провели традиционную битву взглядов.

Ранее сообщалось, что россиянин перевесил своего соперника перед боем.