Соперником Усика может стать Паркер

Поединок может состояться за чемпионский титул.

Именитый украинский боксер Александр Усик в своем следующем бою может встретиться с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером.

Данный поединок может состояться тогда, когда чемпионский пояс WBO станет вакантным. Об этом рассказал менеджер Паркера Дэвид Хиггинс.

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“Возможно, Паркер станет следующий боксером, который бросит вызов Усику, и они будут бороться за вакантный титул. Если все сложится как надо, то появится возможность провести чемпионский бой, и, вероятно, уже в следующем году.

С Чисорой Усик может провести бой не за титул. Но для него это рискованно, ведь сейчас он - обязательный претендент на титул. Сомневаюсь, что в следующем году состоится бой Чисора - Усик. Посмотрим, что будет“, - приводит слова Хиггинса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Александр Усик и Дерек Чисора могут провести бой за временный пояс WBO.