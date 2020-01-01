Де Ла Хойя назвал фаворита реванша Джошуа - Руис

Известный промоутер считает, что результат боя будет аналогическим первому поединку.

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал предстоящий реванш между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

“Думаю, что результат реванша будет аналогичным. Похоже, что Руис имеет в руках собственный ритм, благодаря чему он станет быстрее и сильнее. Не думаю, что у Джошуа получится серьезно провести работу над ошибками. Все его последние бои мало чем отличались друг от друга.

Как боец, он не заставляет меня думать о том, что он может что-то изменить. Но кто знает? В боксе супертяжеловес с таким ударом может сделать все что угодно.

Я просто считаю, что подбородок Руиса гораздо крепче, и по определенным факторам он сильнее“, - цитирует промоутера Boxing Scene.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

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