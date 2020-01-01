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Де Ла Хойя назвал фаворита реванша Джошуа - Руис

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Известный промоутер считает, что результат боя будет аналогическим первому поединку.
Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя
Getty Images

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя прокомментировал предстоящий реванш между британцем Энтони Джошуа и чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

“Думаю, что результат реванша будет аналогичным. Похоже, что Руис имеет в руках собственный ритм, благодаря чему он станет быстрее и сильнее. Не думаю, что у Джошуа получится серьезно провести работу над ошибками. Все его последние бои мало чем отличались друг от друга.

Как боец, он не заставляет меня думать о том, что он может что-то изменить. Но кто знает? В боксе супертяжеловес с таким ударом может сделать все что угодно.

Я просто считаю, что подбородок Руиса гораздо крепче, и по определенным факторам он сильнее“, - цитирует промоутера Boxing Scene.

Напомним, реванш Джошуа - Руис состоится в субботу, 7 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция данного поединка.

Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на это противостояние.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Энди Руис, Оскар Де Ла Хойя
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